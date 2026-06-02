Zum Hauptinhalt springen

MeinungZuwanderungRechtsstaaten müssen Rechtsstaaten bleiben

Kommentar von Claudia Henzler

Lesezeit: 2 Min.

Wer kommt, wer ist willkommen, und wer leider nicht? Migranten in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt.
Wer kommt, wer ist willkommen, und wer leider nicht? Migranten in der Erstaufnahmeeinrichtung Eisenhüttenstadt. Patrick Pleul/dpa

Wie die Europäische Union künftig abgelehnte Asylbewerber loswerden will, geht zu weit. Und warum eigentlich tut sie so, als könne man in ihren Mitgliedsländern keine zusätzlichen Arbeitskräfte gebrauchen?

SZ bei Google bevorzugen

Die europäischen Länder gewähren Menschen Schutz, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder deren Leben durch Krieg bedroht wird. Männer und Frauen, die aus anderen Gründen in die Europäische Union kommen, haben dagegen kein Anspruch auf Asyl oder auf Schutz als Flüchtlinge – so legitim ihr Wunsch nach einer besseren Zukunft auch sein mag. Es ist daher richtig, dass die EU nach wirkungsvollen Möglichkeiten sucht, abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken.

Zur SZ-Startseite

Medizin
:„Revolutionärer Durchbruch“: Medikament verdoppelt Überlebenszeit mit Bauchspeicheldrüsenkrebs

Das Pankreaskarzinom gilt als eine der aggressivsten Krebsarten. Ein neues Medikament macht nun Hoffnung. Dabei hatten Fachleute lange gedacht, dieser Weg würde nie funktionieren.

SZ PlusVon Christina Berndt und Valentina Reese

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite