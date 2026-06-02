Wie die Europäische Union künftig abgelehnte Asylbewerber loswerden will, geht zu weit. Und warum eigentlich tut sie so, als könne man in ihren Mitgliedsländern keine zusätzlichen Arbeitskräfte gebrauchen?

Die europäischen Länder gewähren Menschen Schutz, die in ihrer Heimat verfolgt werden oder deren Leben durch Krieg bedroht wird. Männer und Frauen, die aus anderen Gründen in die Europäische Union kommen, haben dagegen kein Anspruch auf Asyl oder auf Schutz als Flüchtlinge – so legitim ihr Wunsch nach einer besseren Zukunft auch sein mag. Es ist daher richtig, dass die EU nach wirkungsvollen Möglichkeiten sucht, abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken.