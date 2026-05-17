Riesige Rehaugen, blonde Flecken im braunen Haar und ein rosafarbenes Mini-Dress: So sehen Siegerinnen aus. Zumindest eine. Die Bulgarin Dara hat in diesem Look den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. 516 Punkte bekam sie von Jury und Publikum für ihren Song „Bangaranga“. Es ist das erste Mal seit 2017, dass sich die beiden Instanzen einig sind: Das ist unsere Gewinnerin.