Zum Hauptinhalt springen

Eurovision Song ContestDiese Frau ist Bangaranga

Lesezeit: 2 Min.

Sie setzt sich selbst die Krone auf: ESC-Gewinnerin Dara mit der Trophäe.
Sie setzt sich selbst die Krone auf: ESC-Gewinnerin Dara mit der Trophäe. Jens Büttner/Jens Büttner/dpa

Dara hat für Bulgarien den ESC gewonnen, das erste Mal in der Geschichte des Landes. Sie ist ein Traumprodukt der glattgebügelten Pop-Industrie.

Von Marie Gundlach

Riesige Rehaugen, blonde Flecken im braunen Haar und ein rosafarbenes Mini-Dress: So sehen Siegerinnen aus. Zumindest eine. Die Bulgarin Dara hat in diesem Look den Eurovision Song Contest 2026 gewonnen. 516 Punkte bekam sie von Jury und Publikum für ihren Song „Bangaranga“. Es ist das erste Mal seit 2017, dass sich die beiden Instanzen einig sind: Das ist unsere Gewinnerin.

Zur SZ-Startseite

Eurovision Song Contest
:Das perfekte Drama, das so niemand wollen kann

Dara gewinnt für Bulgarien das ESC-Finale. Und die Show und ihre Zuschauer demaskieren sich selbst.

SZ PlusVon Marie Gundlach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite