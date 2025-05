Sosehr dieser Gesangswettbewerb nervt, so wichtig ist er für Europa

Der Eurovision Song Contest (ESC) nervt. Man kann diesen größten Musikwettbewerb der Welt leicht als Geblödel und Trash-Parade abtun. In Teilen ist er das auch. Jedes Jahr sieht es so aus, als drehe sich wochenlang die Kulturberichterstattung um Detailfragen zum Ablauf und zu den Teilnehmern dieses Events. Stimmt alles. Ist aber auch gut so.