Kommentar von Nicolas Richter

Päpste und ehemalige Päpste müssen damit leben, dass sie an strengsten moralischen Maßstäben gemessen werden, immerhin sehen sie sich als Vertreter Jesu Christi auf Erden. Das gilt auch für den Umgang mit eigenen Fehlern. Gerade Benedikt XVI. könnte sich dabei Größe leisten, er hat das Amt längst hinter sich. Doch die Gelegenheit, Demut zu zeigen, hat der frühere Papst versäumt: In seiner Stellungnahme zum neuen Gutachten über sexuellen Missbrauch in der Erzdiözese München und Freising, für die er einst verantwortlich war, klingt Benedikt wie der Chef eines Autokonzerns, der von der jüngsten Abgasaffäre nichts gewusst haben will.