An deutschen Esstischen, zumal da, wo man sich für kultiviert und informiert hält, kann man sich mittlerweile ausgiebig über italienische Tomaten unterhalten, San Marzano hier, Pachino da. Wo sie herkommen, wie sie schmecken. Was dagegen kaum ein Thema ist: wer sie eigentlich geerntet hat. Und unter welch schlimmen Bedingungen.
MeinungLandwirtschaftBilliges Gemüse gibt es nur dank moderner Sklaverei
Kommentar von Elisa Britzelmeier
Lesezeit: 2 Min.
Der Mord an vier Erntehelfern in Italien verdeutlicht auf grausame Weise, wie katastrophal die Arbeitsbedingungen auf den Feldern sind. Es braucht eine Bewegung dagegen.
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