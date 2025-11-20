Zum Hauptinhalt springen

Meinung„Me Too“:Um Mitgefühl für Frauen geht es praktisch nicht

Portrait undefined Katharina Riehl

Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 2 Min.

Konstantin Wecker, hier in einer Aufnahme aus dem vergangenen August.
Konstantin Wecker, hier in einer Aufnahme aus dem vergangenen August. (Foto: Johannes Simon/Johannes Simon)

In einer Hinsicht gleichen sich die Debatten um die unvergleichbaren Fälle Epstein und Wecker: Sie werden von den politischen Lagern instrumentalisiert.

In dieser Woche sind – Tausende Kilometer voneinander entfernt – zwei bemerkenswerte Dinge geschehen. In den USA haben die beiden Kammern des Kongresses zugestimmt, die Akten im Fall Jeffrey Epstein freizugeben, dem wohl größten Missbrauchsskandal der jüngeren Geschichte. Und in Deutschland enthüllte eine Recherche der SZ, dass Konstantin Wecker, Liedermacher und Lieblingskünstler des linksliberalen Bildungsbürgertums, im Alter von 63 Jahren ein Verhältnis mit einer 15-jährigen Schülerin begonnen hatte, die unter den Folgen der ungleichen Beziehung bis heute leidet. Zwei höchst unterschiedliche Geschichten, anhand derer sich jedoch ähnliche Dynamiken erkennen lassen.

ExklusivKonstantin Wecker
:Der Mann und das Mädchen

Sie 15, er 63: Der Münchner Liedermacher Konstantin Wecker soll eine Beziehung zu einer Minderjährigen eingegangen sein. Unter den Folgen leidet die mittlerweile 30-Jährige bis heute, der Künstler bittet um Verzeihung. Eine Geschichte über Machtmissbrauch, Manipulation und Verantwortung.

SZ PlusVon Lea Weinmann und Ralf Wiegand

