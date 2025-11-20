In dieser Woche sind – Tausende Kilometer voneinander entfernt – zwei bemerkenswerte Dinge geschehen. In den USA haben die beiden Kammern des Kongresses zugestimmt, die Akten im Fall Jeffrey Epstein freizugeben, dem wohl größten Missbrauchsskandal der jüngeren Geschichte. Und in Deutschland enthüllte eine Recherche der SZ, dass Konstantin Wecker, Liedermacher und Lieblingskünstler des linksliberalen Bildungsbürgertums, im Alter von 63 Jahren ein Verhältnis mit einer 15-jährigen Schülerin begonnen hatte, die unter den Folgen der ungleichen Beziehung bis heute leidet. Zwei höchst unterschiedliche Geschichten, anhand derer sich jedoch ähnliche Dynamiken erkennen lassen.