Mit dem neuen Entlastungspaket unterstützt der Staat viele Bürger in der Krise. Das ist wichtig und richtig. Zugleich aber rutscht eine ganze Generation in Abhängigkeit - mit Folgen, die kaum absehbar sind.

Kommentar von Mike Szymanski

In den nächsten Wochen und Monaten werden viele Bürgerinnen und Bürger den Staat noch einmal von einer anderen Seite kennenlernen: als der zum finanziellen Überleben unverzichtbare Partner. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Wenig spricht dafür, dass sich daran so schnell etwas ändern wird. Etliche Haushalte würden in Not geraten, hülfe ihnen nicht der Staat.