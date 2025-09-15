Ein Bericht für das Wirtschaftsministerium zeigt: Deutschland hat genug Solar- und Windkraftanlagen. Trotzdem darf man jetzt nicht bremsen. Denn es fehlt das passende Stromsystem aus Netzen, Speichern und Reserven.

Im Bundeswirtschaftsministerium liegen jetzt 259 Seiten, in denen alles Wichtige zur deutschen Energiewende steht. So lang ist der Bericht, den zwei Institute für Ministerin Katherina Reiche gefertigt haben – eine Bestandsaufnahme. Beim Ausbau von Wind- und Sonnenenergie steht das Land demnach gar nicht so schlecht da. Woran es aber hakt, ist das Drumherum. Damit liegen die Expertinnen und Experten goldrichtig. Wenn es nun nur gelingt, bei allem politischen Gezerre die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.