So werden öffentliche Einrichtungen kaputtgespart

Öffentliche Schwimmbäder zu schließen, um den Leuten zu zeigen, wie man Gas spart: Das ist gerade in diesem Winter keine gute Idee.

Der Gasverbrauch muss runter, ja. Wenn der Staat aber damit in Schwimmbädern und Museen beginnt, dann ist das fatal. Diese werden dringend gebraucht, um das Land freundlicher zu machen.

Kommentar von Kia Vahland

Sozialdemokratische Politik hieß einmal: Schulen, Universitäten und Theater bauen. In Kunst am Bau und Stadtplanung investieren. Bibliotheken und Jugendzentren schön gestalten. Schwimmbäder subventionieren. Ausbildung, Kultur und Sport galten in den Siebzigerjahren als Gegengift gegen Benachteiligungen und als gemeinschaftsstiftend sowieso. Deutschlands heutige ökonomische Stärke, vielleicht auch sein sozialer Frieden verdankt sich nicht zuletzt diesen Impulsen: Sie ermöglichten einer ganzen Generation einen enormen Bildungsaufstieg.