Das iranische Regime reagiert heftig auf die Angriffe der USA und Israels: Es attackiert Raffinerien in den Golfstaaten und in Saudi-Arabien, es hat die Straße von Hormus blockiert, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für die globale Energieversorgung. In diesem Krieg kämpfen keine europäischen Soldaten, aber die Europäer haben unmittelbar mit den Folgen der Eskalation im Nahen Osten zu kämpfen.
MeinungEnergieDer Iran-Krieg zeigt, wie verwundbar Europa durch seine Abhängigkeit von Öl und Gas ist
Kommentar von Jan Diesteldorf
Die Politik hat den Klimaschutz zugunsten der Industrie beschnitten. Die Krise im Nahen Osten aber zeigt, was Klimaschutz noch ist: Sicherheitspolitik.
