MeinungEnergieDer Iran-Krieg zeigt, wie verwundbar Europa durch seine Abhängigkeit von Öl und Gas ist

Kommentar von Jan Diesteldorf

Die Straße von Hormus wird von vielen Öltankern passiert, hier auf einer Aufnahme von 2012. Derzeit ist  wegen des Iran-Kriegs eine Durchfahrt nicht möglich.
Die Straße von Hormus wird von vielen Öltankern passiert, hier auf einer Aufnahme von 2012. Derzeit ist  wegen des Iran-Kriegs eine Durchfahrt nicht möglich. (Foto: Kamran Jebreili/AP/dpa)

Die Politik hat den Klimaschutz zugunsten der Industrie beschnitten. Die Krise im Nahen Osten aber zeigt, was Klimaschutz noch ist: Sicherheitspolitik.

Das iranische Regime reagiert heftig auf die Angriffe der USA und Israels: Es attackiert Raffinerien in den Golfstaaten und in Saudi-Arabien, es hat die Straße von Hormus blockiert, eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für die globale Energieversorgung. In diesem Krieg kämpfen keine europäischen Soldaten, aber die Europäer haben unmittelbar mit den Folgen der Eskalation im Nahen Osten zu kämpfen.

Heizungsgesetz
:Deutschland, unterirdisch

Die Regierung feiert das Ende des Heizungsgesetzes und erklärt den Keller zur „Privatsache“. Und tatsächlich lässt sich dort so einiges verstecken, alte Barbies, die Alkoholsammlung, Leichen. Über das besondere Verhältnis der Deutschen zu ihrem Untergeschoss.

SZ PlusVon Martin Zips

