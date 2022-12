Kein Notstand in Sicht: Detail aus einem Gasspeicher in Niedersachsen.

Moskaus Erdgas-Politik zielt auf das, was die EU im Innersten zusammenhält: die Solidarität zwischen Staaten. Doch Putins Krieg hat den Zusammenhalt der Europäer nicht geschwächt, sondern gestärkt.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Europa atmet durch. Die Kaltfront ist endlich abgezogen. Die meisten Gasspeicher leeren sich nicht mehr, fürs Erste füllen sie sich wieder. Der Fall, der die Europäer am meisten herausfordern würde, wird für diesen Winter immer unwahrscheinlicher: ein massiver Gasmangel in Teilen der EU. Er würde die Hilfe anderer Mitgliedstaaten erzwingen, die sich dafür ihrerseits einschränken müssten. Es wäre ein Test auf das, was die Union im Innersten zusammenhält: ihre Solidarität.