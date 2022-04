Macron könnte zur Leitfigur in der EU werden

Wahl in Frankreich

Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl gewonnen - mit großem innenpolitischen Ballast. Auch die Rolle Frankreichs in Europa ist ungewiss.

Während Deutschland mit zermürbender Selbstfindung beschäftigt ist, könnte Frankreich eine entscheidende Rolle spielen bei der Neugewichtung der Kräfte Europas. Dafür müsste der wiedergewählte Präsident jedoch einiges an Vertrauen gewinnen.

Kommentar von Stefan Kornelius

In der Erleichterung über Emmanuel Macrons Wahlsieg gerät schnell in Vergessenheit, dass es dieser Präsident selbst war und ist, der seinen Beitrag zur Polarisierung in Frankreich leistet. Nein, Macron hat das Rechts-links-Gefüge nicht eigenhändig abgeschafft. Aber seine Strategie wurde 2016 im Schatten Trumps und des Brexits geboren und hatte die großflächige Besetzung der französischen Mitte zum Ziel - und damit die Pulverisierung der Bürgerlichen und der Sozialisten.