Sudanesische Migranten kochen in ihrem Lager in Nordwestfrankreich unter freiem Himmel. Ein neues Gesetz soll Ausländern die Integration weiter erschweren.

Bisher bewegte sich der Präsident immer in der politischen Mitte. Ein neues Gesetz aber zementiert eine Forderung, die die Rechtspopulistin Le Pen schon lange vor sich her trägt. Ein gefährlicher Schritt.

Kommentar von Oliver Meiler

Der "Macronismus" ist tot, so definitiv muss man das wohl sagen. Gestorben kurz vor Weihnachten 2023, in einer Abstimmung in der französischen Nationalversammlung.