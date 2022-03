Kommentar von Nadia Pantel

Schaut man sich an, welche Kandidaten den Franzosen für die kommende Präsidentschaft zur Auswahl stehen, kann man die Entscheidung so zusammenfassen: Entweder Emmanuel Macron oder ein Schuss ins Knie. Weder Linken noch Konservativen ist es gelungen, starke Kandidaten aufzustellen. In den Umfragen folgen auf Macron zwei Rechtsextreme: Éric Zemmour und Marine Le Pen. Dann die rechtsbürgerliche Valérie Pécresse, deren ideologischer Zickzack-Kurs zwischen gemäßigt und radikal dazu führt, dass immer unklarer wird, wer sie warum wählen sollte.

Der bestplatzierte Linke, Jean-Luc Mélenchon, wurde 2017 noch wie eine Art französischer Bernie Sanders gefeiert. Inzwischen wirkt er eher wie ein kompromissunfähiger Platzhirsch, der zwar von Emanzipation und Ökologie redet, aber die Welt in festgefahrenen Freund-Feind-Bildern erklärt. Die Gruppe derjenigen, die, wie Mélenchon, die USA und die Nato für die größten Gefährder des Friedens halten, dürfte aktuell eher klein ausfallen.

Nun ist es nicht ausgeschlossen, dass Wähler sich für den Schuss ins Knie entscheiden, wie Brexit-Großbritannien beweist. Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto klarer werden auch die Franzosen seine Folgen zu spüren bekommen, spätestens bei der Energierechnung. Marine Le Pen spekuliert schon jetzt auf diesen Moment, wenn die Sorge um den eigenen Geldbeutel wieder größer wird als die Angst vor Krieg. Und verweigert lautstark Sanktionen gegen Wladimir Putins Russland - angeblich allein zum Schutz der Franzosen.

Doch der Mehrheit der Franzosen dürfte angst und bange werden bei dem Gedanken, in einer Lage eskalierender Gewalt von einer Extremistin wie Le Pen regiert zu werden. Zudem ist Macron viel mehr als das kleinere Übel. Er ist ein Politiker, der mit seiner Forderung nach einer stärkeren EU eine konstruktive Antwort auf die aktuelle Not anbietet. Ob bei der Pandemie oder nun beim Krieg in der Ukraine, in beiden Fällen wählten die EU-Staaten Strategien, die Macron seit 2017 fordert. Der europäische Wiederaufbaufonds und die gemeinsame Neuverschuldung? Eine gemeinsame europäische Militärstrategie? Beides sind Visionen Macrons. Frankreichs Präsident dominiert die EU nicht nur mit großen Reden, er gestaltet sie tatsächlich.

Wenn Bürger meinen, sie hätten nie eine Wahl gehabt, wird Politik auf der Straße gemacht

Und doch sind Macrons gute Chancen auf eine zweite Amtszeit nur in Teilen eine gute Nachricht. Es ist zum Haareraufen, wie sehr die gemäßigten linken Kandidaten einander demontierten. Und es ist deprimierend, wie wenig den Konservativen ihre eigenen Ideen wert sind. Die Républicains schaffen sich selbst ab, indem sie zunehmend klingen wie Rechtsextreme.

Die Schwäche seiner Gegner hilft Macron nur kurzfristig, langfristig schwächt sie ihn. Macrons zweite Amtszeit dürfte noch mehr als seine erste von Protesten begleitet werden. Die Gelbwesten und auch der massive Streik gegen die Rentenreform hatten Rückhalt in der Bevölkerung, weil am Ende nur ein gutes Viertel der Franzosen wirklich aus Überzeugung für Macron gestimmt hatte. Dieses Legitimationsproblem verstärkt sich, je ohnmächtiger sich die Bürger fühlen. Je mehr es ihnen vorkommt, als hätten sie nie eine Wahl gehabt. Dann wird Politik nicht mehr im Parlament gemacht, sondern auf der Straße. Und im Élysée - allein. Diese Entwicklung wurde durch Macrons extrem vertikalen Regierungsstil befeuert. Sie schadet Frankreichs Demokratie.