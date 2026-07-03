Kindererziehung, dazu hat jeder eine Meinung. Ob er nun selbst Kinder hat oder nur selbst mal Kind war. Rund 11,8 Millionen Haushalte gibt es in Deutschland, in denen Eltern und Kinder zusammenleben. Macht, grob geschätzt, rund 23 Millionen Mütter und Väter. Ohne diejenigen, deren Kinder schon ausgezogen sind. Das sind noch viel mehr.
MeinungElterngeldDer kleine Schubs für die Väter ist richtig
Kommentar von Valerie Höhne, Berlin
Lesezeit: 2 Min.
Noch diskutiert die Bundesregierung darüber. Aber es wäre gut daraufzusetzen, dass Männer sich stärker an der Erziehung beteiligen – selbst wenn das erst mal Sparzwecken dient.
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