Die Welt hat Elon Musk also einfach nur missverstanden. Er sehe sich gar nicht als Teil von Donald Trumps Maga-Bewegung, sagte der Chef von Space-X und Tesla jetzt bei einer Veranstaltung der New York Times. Mit seinen immensen Wahlkampfspenden für die Republikaner habe er bloß für ausgewogene Verhältnisse sorgen wollen. Alles klar?
MeinungDemokratieFür Elon Musk und seine Tech-Kumpel waren Politiker immer nur nützliche Idioten
Kommentar von Ann-Kathrin Nezik
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Musks opportunistische Distanzierung von Trumps Maga-Bewegung nach den Wahlsiegen der Demokraten soll seinen Geschäften helfen. Tatsächlich verachtet er Staat und Demokratie.
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