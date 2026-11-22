Musks opportunistische Distanzierung von Trumps Maga-Bewegung nach den Wahlsiegen der Demokraten soll seinen Geschäften helfen. Tatsächlich verachtet er Staat und Demokratie.

Wer? Ich? Elon Musk im DOGE-Shirt, da war er als Chefzerstörer der amerikanischen Bürkoratie der Exekutor der wildesten Maga-Träume. So lange ist das noch nicht her, das Foto ist vom März 2025.

Die Welt hat Elon Musk also einfach nur missverstanden. Er sehe sich gar nicht als Teil von Donald Trumps Maga-Bewegung, sagte der Chef von Space-X und Tesla jetzt bei einer Veranstaltung der New York Times. Mit seinen immensen Wahlkampfspenden für die Republikaner habe er bloß für ausgewogene Verhältnisse sorgen wollen. Alles klar?