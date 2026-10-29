Aus Versehen hat die Linken-Politikerin offenbart, wie sehr sie sich vor Terrorsympathisanten fürchtet. Vielleicht fragt sie sich, ob sie sich dem Amt an der Spitze der Hauptstadt wirklich gewachsen fühlt.

Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat Angst vor Terrorsympathisanten – das hat sie dem Spiegel mitgeteilt, wenn auch auf kuriose Weise. Es ist höchst verständlich, Angst vor Menschen zu haben, die offenbar Kontakte zur Hamas pflegen und/oder der Organisierten Kriminalität angehören. Und trotzdem wirft Eralps Angst große Fragen auf: Ist sie bereit, die Hauptstadt zu regieren? Und ist ihre Linke regierungsfähig?