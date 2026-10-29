Zum Hauptinhalt springen

MeinungElif EralpWer so viel Angst zeigt, kann nicht Regierende Bürgermeisterin sein

Portrait undefined Valerie Höhne

Kommentar von Valerie Höhne, Berlin

Lesezeit: 1 Min.

Elif Eralp am Donnerstagmorgen im Berliner Abgeordnetenhaus.
Elif Eralp am Donnerstagmorgen im Berliner Abgeordnetenhaus.
Katrin Luxenburger/dpa

Aus Versehen hat die Linken-Politikerin offenbart, wie sehr sie sich vor Terrorsympathisanten fürchtet. Vielleicht fragt sie sich, ob sie sich dem Amt an der Spitze der Hauptstadt wirklich gewachsen fühlt.

SZ bei Google bevorzugen

Die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp hat Angst vor Terrorsympathisanten – das hat sie dem Spiegel mitgeteilt, wenn auch auf kuriose Weise. Es ist höchst verständlich, Angst vor Menschen zu haben, die offenbar Kontakte zur Hamas pflegen und/oder der Organisierten Kriminalität angehören. Und trotzdem wirft Eralps Angst große Fragen auf: Ist sie bereit, die Hauptstadt zu regieren? Und ist ihre Linke regierungsfähig?

Zur SZ-Startseite

Elif Eralp im „Spiegel“
:Ein Vertrauensbruch?

Der „Spiegel“ veröffentlicht die versehentlich mitgeschickten Kommentare Elif Eralps zu einem Interview. Was das über die komplizierte Praxis des Autorisierens im Journalismus erzählt.

SZ PlusVon Stefan Niggemeier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite