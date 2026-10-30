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MeinungElif EralpDas Land erlebt erneut die maßlose Polarisierung einer Debatte

Portrait undefined Katharina Riehl

Kommentar von Katharina Riehl

Lesezeit: 2 Min.

Elif Eralp am Donnerstag in Berlin, nachdem der „Spiegel“ über sie berichtet hatte.
Elif Eralp am Donnerstag in Berlin, nachdem der „Spiegel“ über sie berichtet hatte.
Britta Pedersen/dpa

Der „Spiegel“ hat das Vertrauen der Politikerin missbraucht. Punkt. Oder: Nun ist klar, dass diese Politikerin fürs Regieren in Berlin nicht infrage kommt. Punkt.  Jeder ist auf der Suche nach Wahrheit. Aber nur nach seiner.

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Elif Eralp, die Spitzenkandidatin der Linken in Berlin, fürchtet sich vor Extremisten, sie hat das unfreiwillig dem Spiegel verraten, und das Magazin hat diese Information öffentlich gemacht. Der Fall wirft medienethische Fragen auf zum Umgang mit Autorisierungen von Interviews – und natürlich politische: Disqualifiziert sich eine Person als Regierungschefin, weil sie sich vor Hamas-nahen Extremisten fürchtet? Sagt diese Furcht tatsächlich etwas aus über die Frage, ob sie die Stadt ausreichend vor extremen Kräften schützen kann?

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