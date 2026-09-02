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MeinungEinkommensteuerEntlastung? Nein, Millionen Deutsche müssen mehr Steuern zahlen

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Kommentar von Bastian Brinkmann

Lesezeit: 2 Min.

Knapp bei Kasse: Bundeskanzler Friedrich Merz und Staatsekretär Michael Schrodi.
Knapp bei Kasse: Bundeskanzler Friedrich Merz und Staatsekretär Michael Schrodi.
Annegret Hilse/REUTERS

Kanzler Friedrich Merz wollte den Bürgern weniger vom Verdienst abnehmen. Wie dumm nur, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf genau das nicht leistet.

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Wir senken die Steuern: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kam in den Kanzlergarten und versprach das den Bürgern nach dem Koalitionsausschuss. Nun hat sein Kabinett die Einkommensteuerreform beschlossen. Es gibt allerdings ein Problem mit dem Gesetzentwurf: Er ist keine Einkommensteuerreform, die Bürger werden nicht entlastet.

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Teile der Union beschweren sich über den Gesetzentwurf zur Einkommensteuer – weil die versprochene Entlastung auf zwei Jahre gestreckt wird. Experten kritisieren zudem noch etwas ganz anderes.

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