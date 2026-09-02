Kanzler Friedrich Merz wollte den Bürgern weniger vom Verdienst abnehmen. Wie dumm nur, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf genau das nicht leistet.

Wir senken die Steuern: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kam in den Kanzlergarten und versprach das den Bürgern nach dem Koalitionsausschuss. Nun hat sein Kabinett die Einkommensteuerreform beschlossen. Es gibt allerdings ein Problem mit dem Gesetzentwurf: Er ist keine Einkommensteuerreform, die Bürger werden nicht entlastet.