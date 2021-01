Viele sehen Corona als lästiges, aber akzeptables Risiko an, mit dem man sich irgendwie arrangieren muss.

Kommentar von Patrick Illinger

Es ist schon ein fieses kleines Monster, das vor einem Jahr in Deutschland ankam und längst die gesamte Menschheit heimsucht. Müsste man in einem Computerspiel ein möglichst effizientes Virus konstruieren, Sars-CoV-2 wäre ein guter Kandidat. Es verbreitet sich auf vielen, teils noch unbekannten Wegen. Es löst bei den meisten Opfern keine oder nur leichte Symptome aus, was die Gefährlichkeit verschleiert. Auch fehlt der Gruselfaktor von Dschungelseuchen wie Ebola oder Hanta. Doch tötet es weit mehr Menschen als etwa die Grippe. Viele Opfer sind Alte und Schwache, aber keineswegs nur.