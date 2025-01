Von David Pfeifer

Ed Sheeran, der ungewöhnlichste Popstar unserer Zeit, hat den Asien-Teil seiner Welttournee in Bhutan gestartet, einem sehr ungewöhnlichen Land. In Bhutan wird unter anderem das Bruttonationalglück der Einwohner erfasst und soll gesteigert werden. Was wiederum hervorragend zu Sheeran passt, der gerne glücklich machende Lieder komponiert und damit zu einem globalen Superstar wurde, obschon er kaum in die klassischen Schemata von Popstars passt. Als historisch wurde der Auftritt an diesem Freitag schon im Vorfeld bezeichnet, was nicht so sehr für Sheeran als vielmehr für Bhutan gilt. Denn der Brite ist der erste Star dieser Größenordnung, der überhaupt in dem kleinen Königreich spielt.