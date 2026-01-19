Zum Hauptinhalt springen

MeinungBundesregierungDeutschland braucht mehr E-Autos, aber doch nicht so

Portrait undefined Vivien Timmler

Kommentar von Vivien Timmler

Lesezeit: 1 Min.

(Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Das Förderprogramm von Union und SPD ist inkonsequent, planlos und sozialpolitisch unklug. Es gibt viel bessere Wege, für mehr und günstigere E-Autos zu sorgen.

In einer Sache hat Bundesumweltminister Carsten Schneider recht: Die Elektromobilität in Deutschland braucht einen kräftigen Schub. Bislang ist gerade mal jedes fünfte neu zugelassene Auto ein Elektroauto. Da geht mehr, da muss mehr gehen.

