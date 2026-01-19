In einer Sache hat Bundesumweltminister Carsten Schneider recht: Die Elektromobilität in Deutschland braucht einen kräftigen Schub. Bislang ist gerade mal jedes fünfte neu zugelassene Auto ein Elektroauto. Da geht mehr, da muss mehr gehen.
MeinungBundesregierungDeutschland braucht mehr E-Autos, aber doch nicht so
Kommentar von Vivien Timmler
Lesezeit: 1 Min.
Das Förderprogramm von Union und SPD ist inkonsequent, planlos und sozialpolitisch unklug. Es gibt viel bessere Wege, für mehr und günstigere E-Autos zu sorgen.
Elektromobilität:Das ist die neue E-Auto-Förderung
Union und SPD wünschen sich mehr Elektroautos auf deutschen Straßen. Dafür stellen sie drei Milliarden Euro bereit. Wer hat Anspruch auf die Förderung, wie beantragt man sie und für welche Autos gilt sie? Ein Überblick.
Lesen Sie mehr zum Thema