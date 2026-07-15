Die Meerenge ist das Druckmittel des Regimes in Teheran. Doch nun baut Dubai einen neuen Hafen – und es gibt noch mehr Pläne, Waren drum herum zu transportieren. Könnte sein, dass die Marktwirtschaft die Sache erledigt.

Wenn Not wirklich erfinderisch macht, dann muss die Not in Dubai aktuell groß sein. Der Hafenbetreiber des Emirats will nämlich einen neuen Containerhafen am Golf von Oman bauen. Das Ergebnis wäre, dass Schiffe nicht mehr durch die Straße von Hormus fahren müssten, um die Vereinigten Arabischen Emirate zu erreichen. Zudem könnte Fracht künftig über den Landweg die Meerenge komplett umgehen. Das Vorhaben ist eine Warnung an Iran: Die Emirate wollen sich unabhängig machen von dem erpresserischen Gehabe des Regimes in Teheran. Das ist nicht nur ökonomisch, sondern auch geopolitisch klug.