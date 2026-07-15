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MeinungStraße von HormusIran wird die Welt nicht mehr so lange erpressen können

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Kommentar von Alexander Mühlauer

Lesezeit: 2 Min.

So eine Meerenge wie die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr für Waren – bis man sie auf dem Landweg umgeht.
So eine Meerenge wie die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr für Waren – bis man sie auf dem Landweg umgeht. The Visible Earth/NASA/dpa

Die Meerenge ist das Druckmittel des Regimes in Teheran. Doch nun baut Dubai einen neuen Hafen – und es gibt noch mehr Pläne, Waren drum herum zu transportieren. Könnte sein, dass die Marktwirtschaft die Sache erledigt.

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Wenn Not wirklich erfinderisch macht, dann muss die Not in Dubai aktuell groß sein. Der Hafenbetreiber des Emirats will nämlich einen neuen Containerhafen am Golf von Oman bauen. Das Ergebnis wäre, dass Schiffe nicht mehr durch die Straße von Hormus fahren müssten, um die Vereinigten Arabischen Emirate zu erreichen. Zudem könnte Fracht künftig über den Landweg die Meerenge komplett umgehen. Das Vorhaben ist eine Warnung an Iran: Die Emirate wollen sich unabhängig machen von dem erpresserischen Gehabe des Regimes in Teheran. Das ist nicht nur ökonomisch, sondern auch geopolitisch klug.

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Von Kerstin Bund und Markus Zydra

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