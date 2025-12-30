Am 7. September griff Russland mit einer Rakete bei einer der größten Attacken auf Kiew überhaupt den Sitz des Ministerkabinetts an. Nur die Tatsache, dass mehrere Hundert Kilo Sprengstoff nicht explodierten, verhinderte über ein Feuer im Dachgeschoss hinaus größere Zerstörungen und Opfer. Zwar sagte US-Präsident Donald Trump daraufhin, er sei zu weiteren Sanktionen gegen Moskau bereit – doch tatsächlich geschah nichts.