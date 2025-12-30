Zum Hauptinhalt springen

MeinungUkrainekriegPutins Schauermärchen vom Drohnenangriff ist vermutlich frei erfunden

Portrait undefined Florian Hassel

Kommentar von Florian Hassel

Lesezeit: 2 Min.

Die Residenz von Wladimir Putin am Waldaisee
Die Residenz von Wladimir Putin am Waldaisee (Foto: nawalny.com/FBK)

Es gibt keine Belege für den angeblichen Angriff auf ein Wohnhaus des russischen Präsidenten. Das größte Hindernis für einen Frieden bleibt weiterhin Donald Trump.

Am 7. September griff Russland mit einer Rakete bei einer der größten Attacken auf Kiew überhaupt den Sitz des Ministerkabinetts an. Nur die Tatsache, dass mehrere Hundert Kilo Sprengstoff nicht explodierten, verhinderte über ein Feuer im Dachgeschoss hinaus größere Zerstörungen und Opfer. Zwar sagte US-Präsident Donald Trump daraufhin, er sei zu weiteren Sanktionen gegen Moskau bereit – doch tatsächlich geschah nichts.

Zur SZ-Startseite

Ukraine
:Macron will schnelle Entscheidung über Friedenstruppe

Der französische Präsident spricht von Fortschritten in der Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und kündigt ein Treffen der Unterstützerstaaten für Anfang Januar in Paris an.

Von Daniel Brössler und Josef Kelnberger

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite