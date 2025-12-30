Am 7. September griff Russland mit einer Rakete bei einer der größten Attacken auf Kiew überhaupt den Sitz des Ministerkabinetts an. Nur die Tatsache, dass mehrere Hundert Kilo Sprengstoff nicht explodierten, verhinderte über ein Feuer im Dachgeschoss hinaus größere Zerstörungen und Opfer. Zwar sagte US-Präsident Donald Trump daraufhin, er sei zu weiteren Sanktionen gegen Moskau bereit – doch tatsächlich geschah nichts.
MeinungUkrainekriegPutins Schauermärchen vom Drohnenangriff ist vermutlich frei erfunden
Kommentar von Florian Hassel
Es gibt keine Belege für den angeblichen Angriff auf ein Wohnhaus des russischen Präsidenten. Das größte Hindernis für einen Frieden bleibt weiterhin Donald Trump.
Ukraine:Macron will schnelle Entscheidung über Friedenstruppe
Der französische Präsident spricht von Fortschritten in der Frage von Sicherheitsgarantien für die Ukraine und kündigt ein Treffen der Unterstützerstaaten für Anfang Januar in Paris an.
