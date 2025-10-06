Zum Hauptinhalt springen

MeinungDrohnen:Jetzt sind alle wach

Portrait undefined Georg Ismar

Kommentar von Georg Ismar

Am Montag wieder im normalen Betrieb: der Münchner Flughafen.
Am Montag wieder im normalen Betrieb: der Münchner Flughafen. (Foto: Foto: Armin Weigel/dpa)

Das ist das einzig Gute an den Vorfällen am Münchner Flughafen. Vier Dinge, die die Abwehr der Flugobjekte bessern könnten.

Die Drohnendebatte in Deutschland hat fast schon tragikomische Züge. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine tobt nun mehr als dreieinhalb Jahre, fast ebenso lang ist auch Deutschland im Visier einer hybriden Kriegsführung Moskaus.

Luftverkehr
:Koalition ist uneins über Einsatz der Bundeswehr bei Drohnenbedrohung

Nach der vorübergehenden Sperrung des Münchner Flughafens wird der Kampf gegen Drohnen noch dringlicher. Gefragt wäre eine schnelle, effektive Lösung – doch die ist gar nicht so einfach.

SZ PlusVon Michael Bauchmüller und Joachim Mölter

