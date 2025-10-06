Das ist das einzig Gute an den Vorfällen am Münchner Flughafen. Vier Dinge, die die Abwehr der Flugobjekte bessern könnten.

Die Drohnendebatte in Deutschland hat fast schon tragikomische Züge. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine tobt nun mehr als dreieinhalb Jahre, fast ebenso lang ist auch Deutschland im Visier einer hybriden Kriegsführung Moskaus.