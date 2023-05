Dienstagabend in Moskau: Drohnen-Explosion über dem Kreml.

Was auch immer es mit den Geräten auf sich hat, die über dem Kreml explodierten: Der Vorfall zeigt, wie sie den Krieg an sich verändert haben.

Kommentar von Paul-Anton Krüger

Drohnen, unbemannte Luftfahrzeuge also, haben aus militärischer Sicht einen entscheidenden Vorteil: Sie können sich mit überschaubarem Risiko dem Feind nähern - oft, ohne dass es dieser bemerkt. Es lässt sich bislang nicht klären, ob der Kreml in Moskau tatsächlich Ziel einer Drohnenattacke geworden ist und von wem diese ausgegangen sein könnte. Videos zeigen eine Explosion in der Luft über der Kuppel des Senatspalasts; der Vorfall wirft unweigerlich ein Schlaglicht darauf, wie drastisch Drohnen sowohl die Operationen von Geheimdiensten als auch die moderne Kriegsführung verändert haben.