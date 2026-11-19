In Shenzhen darf der russische Herrscher sich kurz so fühlen, als gehöre er zu den Mächten, die über die Ordnung in der Welt bestimmen. Donald Trump lässt sich über den Tisch ziehen.

Lange Zeit glaubte man in Moskau, Donald Trump wolle einen Keil zwischen Russland und China treiben. Der US-Präsident versuche, Wladimir Putin auf seine Seite zu ziehen, hieß es, damit dieser mit Peking breche. Ein solcher Bruch war und bleibt für Putin unvorstellbar, nicht nur weil China die russische Wirtschaft gerettet hat. Der Dreiergipfel in Shenzhen macht deutlich, wie wertvoll die Verbindung zu China für Moskau ist. Man könnte fast sagen: China wird für Putin zum Land, in dem Wünsche in Erfüllung gehen.