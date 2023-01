Kommentar von Christoph von Eichhorn

Noch nicht einmal auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs stand die Menschheit so kurz vor der Selbstzerstörung wie heute. So lautet das Urteil der Wissenschaftler hinter dem "Bulletin of the Atomic Scientists", die gerade ihre symbolträchtige Weltuntergangsuhr auf 90 Sekunden vor Mitternacht eingestellt haben - so nah an der globalen Katastrophe wie noch nie. Diesem Diktum zu widersprechen, fällt schwer angesichts der Beweislage: Russlands Invasion untergräbt sämtliche internationale Normen und Abrüstungsbemühungen der vergangenen Jahrzehnte. Die Gefahr, dass der Konflikt weiter eskaliert, bis hin zum Einsatz von Atomwaffen, ist nicht von der Hand zu weisen. Im Hintergrund ist der Klimawandel in vollem Gange, die Corona-Pandemie vielerorts nicht überstanden.