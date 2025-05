Der Präsident will nun Ernst machen mit Zöllen gegen die EU sowie gegen Apple. Eigentlich muss man an seinem Verstand zweifeln.

Donald Trump behauptet also erneut, die Europäische Union sei nur gegründet worden, um die USA auszunutzen. Entweder er hält diesen Quatsch für einen seiner greatest hits und trägt ihn deshalb immer wieder vor – oder er glaubt ihn wirklich. In dem Fall bräuchte es kein Attest, um an seinen kognitiven Fähigkeiten zu zweifeln. Wie kann jemand fast 79 Jahre auf dieser Welt zugebracht haben, ohne mitzukriegen, wozu die EU einst gegründet wurde, was sie so sensationell macht: Sie ist der Schutz der Europäer vor sich selbst. Ja, es geht da auch um Binnenmarkt, Euro und freies Reisen. Aber das sind die Mittel – zu dem Zweck, dass ihre Mitglieder endlich in Frieden miteinander leben.