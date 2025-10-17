Donald Trump hat mal wieder mit Wladimir Putin telefoniert - und daraufhin die Ukraine enttäuscht. Immerhin warf er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij diesmal nicht aus dem Weißen Haus. Er servierte ihm diesmal sogar ein Mittagessen.
MeinungSelenskij im Weißen Haus:Donald Trump kennt seine Schwächen nicht
Kommentar von Charlotte Walser
Lesezeit: 2 Min.
Auch am Freitag musste der ukrainische Präsident die Erfahrung machen: Telefonate zwischen seinem Washingtoner Gastgeber und Wladimir Putin sind stets eine gefährliche Veranstaltung.
Selenskij in Washington:Lob und Scherze, aber wohl keine „Tomahawks“
Die Stimmung ist diesmal deutlich besser, als sich US-Präsident Donald Trump und Wolodimir Selenskij im Weißen Haus treffen. Die so erhofften Marschflugkörper für Gegenangriffe auf Russland bekommt der Ukrainer aber offenbar nicht.
Lesen Sie mehr zum Thema