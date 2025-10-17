Auch am Freitag musste der ukrainische Präsident die Erfahrung machen: Telefonate zwischen seinem Washingtoner Gastgeber und Wladimir Putin sind stets eine gefährliche Veranstaltung.

Donald Trump hat mal wieder mit Wladimir Putin telefoniert - und daraufhin die Ukraine enttäuscht. Immerhin warf er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij diesmal nicht aus dem Weißen Haus. Er servierte ihm diesmal sogar ein Mittagessen.