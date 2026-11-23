Nach dem Treffen in China feiert der US-Präsident in einem Post seine Freundschaft zu Putin – der zugleich die europäischen Bündnispartner der USA bedroht. Bizarrer geht es kaum.

Wie schön, dass der Donald einen Freund gefunden hat. Man weiß ja, dass er sich manchmal schwer damit tut. Aber in China hat der Donald, der in Washington wohnt, kürzlich den Wladimir aus Moskau getroffen, den mag er, und der mag ihn. Am Wochenende hat der Donald ein Bild von sich und dem Wladimir ins Internet gestellt, wie sie sich die Hand schütteln. „My Friend“ hat der Donald sehr stolz über das Bild geschrieben: mein Freund.