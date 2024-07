Kommentar von Reymer Klüver

In den heißen Sommertagen des Jahres 1974, vor ziemlich genau 50 Jahren, trat US-Präsident Richard Nixon zurück, um seinem Rauswurf aus dem Weißen Haus durch den Kongress zuvorzukommen. Das Land hatte genug von ihm. Er war ein Trickser, ein Betrüger, ein Ganove. Ein halbes Jahrhundert später schicken sich die Amerikaner an, einen Mann erneut zum Präsidenten zu wählen, von dem sie wissen, dass er ein Trickser ist, ein Betrüger und Ganove. Donald Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, hat im Moment beste Chancen, auch der 47. zu werden. In den Umfragen liegt er in den entscheidenden Bundesstaaten kontinuierlich vorn. Die Spekulationen über Joe Bidens Verzicht auf eine Kandidatur werden daran nichts ändern.