Im Englischen gibt es die schöne Vokabel „unhinged“. Seinem Ursprung nach kennzeichnet das Wort den bedauerlichen Zustand einer Tür, die aus den Angeln gehoben ist und nicht mehr schließt, also ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen kann. Im übertragenen Sinn beschreibt es Menschen, die ihre Verankerung in der Realität verloren haben, deren Geisteszustand Zeichen von Verwirrung zeigt – wie Donald Trump. Der Führer der Demokraten im US-Kongress, Hakeem Jeffries, nennt den Präsidenten der Vereinigten Staaten deshalb genau so: „unhinged“, durchgeknallt, nachdem Trump innerhalb weniger Tage erst Iran mit der Auslöschung bedroht, das Oberhaupt der katholischen Christenheit beleidigt und sich selbst in einem KI-generierten Bild als Neuverkörperung des Messias dargestellt hat.