Donald Trump führt sich enthemmt auf wie eh und je und liegt doch in den Umfragen vorn. Doch es gibt jemanden, der ihm zum Verhängnis werden könnte.

Kommentar von Joachim Käppner

Die Literatur kennt manche Werke, etwa von Philip Roth ("The Plot Against America"), die ein Gruselszenario entwerfen, in dem die bedeutendste Demokratie der Welt herabsinkt zu einem faschistoiden, tyrannischen Staatsgebilde. Man las derlei oder betrachtete die Verfilmungen mit wohligem Schaudern, denn niemals war das dystopische Szenario eingetreten. Bis jetzt womöglich.