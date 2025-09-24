Ein US-Präsident entscheidet über Leben und Tod von Millionen. Frühere Amtsinhaber konnten mit dem, was sie sagten, viel bewegen. Seit Donald Trump ist das völlig anders.

Beginnen wir mit einer banalen Feststellung: Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist der mächtigste Mensch der Welt. Er führt die größte Wirtschaftsmacht der Welt, die zugleich die stärkste Militärmacht der Welt ist. Er gebietet über Flugzeugträger, Infanteriedivisionen sowie Raketen, Bomber und U-Boote, die Atomsprengköpfe tragen. Er kann per Dekret Sanktionen und Zölle anordnen, die ausländische Volkswirtschaften ruinieren. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist so mächtig, dass die Welt erschrocken den Atem anhält, wenn er auf dem Weg zu einer Rede ist und die Rolltreppe stehen bleibt – hoffentlich verdirbt ihm das nicht die Laune, sonst ist er sauer, und wir kriegen es ab.