Kommentar von Boris Herrmann, New York

Unter allen Amerikanern, mit denen man dieser Tage am wenigsten hätte tauschen wollen, nimmt Juan Merchan definitiv einen der vorderen Plätze ein. Als der zuständige Richter im New Yorker Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump hatte Merchan einen ebenso wichtigen wie undankbaren und gefährlichen Job. Er musste ein angemessenes Strafmaß finden für einen Mann, der bereits im vergangenen Frühsommer strafrechtlich verurteilt worden, in der Zwischenzeit aber zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt worden war. Unnötig zu erwähnen, dass so etwas in der Geschichte dieses Landes ohne Beispiel ist. Hinzu kommt, dass Trump – und damit auch seine Follower – in diesem Richter den Anführer einer politisch motivierten Hexenjagd sehen, dass sie ihn seit Monaten beschimpfen, bedrohen und verunglimpfen. Angesichts all dieser, nun ja, besonderen Umstände hat Merchan seine Aufgabe bestmöglich gelöst.