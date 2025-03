Trump sieht nur, was er sehen will

Kaum hatte Donald Trump seine Ansprache beendet, verschickte er eine E-Mail an seine Fans. Mit zehn Punkten, in denen er aufzählte, wie er seine USA gerade wieder great again mache: Von der Abriegelung der Grenze über die „historischen Trump-Zölle“ und den „Golf von Amerika“ bis zu „Amerika wird wieder respektiert“ wiederholte er darin, was er zuvor im Kongress in seiner ersten Ansprache als 47. Präsident gesagt hatte.