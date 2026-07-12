Die US-Justiz lässt sich vom Präsidenten benutzen, um an Quellen von Reportern heranzukommen. Damit gefährdet sie einen Grundpfeiler der Freiheit, die Trump so gerne preist.

Der amerikanische Präsident beschimpft Journalistinnen, er bezeichnet Medien als „Fake News“, er verklagt Verlagshäuser. Daran hatte man sich beinahe gewöhnt. Dann durchsuchten FBI-Agenten die Wohnung einer Reporterin der Washington Post. Nun folgt die nächste Stufe: Das Justizministerium hat Journalisten der New York Times vorladen lassen.