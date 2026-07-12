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MeinungNew York TimesMit dieser Vorladung von Journalisten überschreitet Donald Trump eine Grenze

Kommentar von Charlotte Walser, Washington

Lesezeit: 1 Min.

ARCHIV - 01.07.2026, USA, Joint Base Andrews: US-Präsident Donald Trump spricht auf der Joint Base Andrews mit Journalisten, bevor er an Bord der Air Force One geht. (zu dpa: ´Nach Berichten zu Trump-Flugzeug: ´New York Times»-Reporter vorgeladen») Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++
ARCHIV - 01.07.2026, USA, Joint Base Andrews: US-Präsident Donald Trump spricht auf der Joint Base Andrews mit Journalisten, bevor er an Bord der Air Force One geht. (zu dpa: ´Nach Berichten zu Trump-Flugzeug: ´New York Times»-Reporter vorgeladen») Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Julia Demaree Nikhinson/Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die US-Justiz lässt sich vom Präsidenten benutzen, um an Quellen von Reportern heranzukommen. Damit gefährdet sie einen Grundpfeiler der Freiheit, die Trump so gerne preist.

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Der amerikanische Präsident beschimpft Journalistinnen, er bezeichnet Medien als „Fake News“, er verklagt Verlagshäuser. Daran hatte man sich beinahe gewöhnt. Dann durchsuchten FBI-Agenten die Wohnung einer Reporterin der Washington Post. Nun folgt die nächste Stufe: Das Justizministerium hat Journalisten der New York Times vorladen lassen.

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