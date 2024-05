Der Ex-Präsident tritt bei der kleinen Partei der Libertären auf und wird ausgepfiffen. Das zeigt, was den Wahlausgang bestimmen kann.

Kommentar von Peter Burghardt

Donald Trump hat insgesamt schon angenehmere Zeiten erlebt, jetzt geht ja auch sein New Yorker Prozess in die letzte Runde. Der vormalige US-Präsident steht in Manhattan vor Gericht, weil er Schweigegeld für einen Pornostar verschleiert haben soll, das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber wer hätte gedacht, dass sich Trump vor dem Ende der Verhandlung im Wahlkampf ausbuhen lassen muss?