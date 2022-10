Kommentar von Reymer Klüver

Am Ende dann doch der große Knall. Ganz unerwartet kommt er nicht: Der Kongressausschuss, der den verhängnisvollen Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 untersucht und die Verwicklung Donald Trumps in die Vorgänge, war von Anbeginn darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlichkeit auf die empörenden Machenschaften ihres früheren Präsidenten zu lenken. Die Untersuchungen lediglich mit einem gedruckten Abschlussbericht enden zu lassen, war da keine Option. Insofern ist es nur folgerichtig, dass der Ausschuss den Mann vorlädt, den er als Drahtzieher des finsteren Geschehens ausgemacht hat: Donald Trump.