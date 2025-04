Donald Trump hat also sein Herz für die chinesischen Bauern entdeckt, wie Vize J. D. Vance die 1,4 Milliarden Einwohner des bevölkerungsreichsten Lands der Welt kürzlich der Einfachheit halber tituliert hat. Diese Bauern nämlich müssen nach der jüngsten Volte des US-Präsidenten vorerst keine Mega-Zölle auf Smartphones, Laptops und andere Elektronikgeräte mehr entrichten, die sie in die Vereinigten Staaten exportieren. Denn, so hatte es Trump seinen Landsleuten ja erklärt: Nicht sie, die Amerikaner, zahlten die Grenzgebühren von mindestens zehn, im Fall Chinas gar sagenhaften 145 Prozent, sondern die Lieferanten aus aller Herren Länder. Ja, mehr noch, am Ende werde man so viel Geld in der Kasse haben, dass man die heimische Einkommensteuer abschaffen könne. Motto: Warum selbst für den Staat zahlen, wenn man die Kosten den dummen Ausländern aufbrummen kann.