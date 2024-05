Schuldig: Das Urteil gegen den Ex-Präsidenten ändert zwar nichts daran, dass seine Partei sich vor ihm in den Staub wirft. Aber es könnte womöglich über die Zukunft der amerikanischen Demokratie entscheiden

Kommentar von Peter Burghardt

Schuldig. Verbrecher. Das sind ab sofort auch offizielle Markenzeichen von Donald J. Trump, jedenfalls fürs Erste. Er ist nicht mehr nur der erste vormalige US-Präsident, der jemals strafrechtlich angeklagt wurde, und das gleich in vier verschiedenen Fällen. Er ist jetzt der erste frühere US-Präsident und aktuelle Präsidentschaftskandidat, der in einem Strafverfahren verurteilt wurde. Einstimmig, zumindest in erster Instanz. 34 Mal schuldig.