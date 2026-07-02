Vor Jahren bekämpfte der Präsident jeden, der seine Steuererklärung sehen wollte, jetzt veröffentlicht er seine Milliardengeschäfte einfach so. Und die sind erstaunlich.

1,4 Milliarden Dollar hat der amtierende US-Präsident im Jahr 2025 allein mit Kryptowährungen verdient, einiges davon kommt ziemlich offensichtlich von ausländischen Regierungen, die sich dafür Vorteile von Trump erhoffen. Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Enthüllung ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren gewesen. Heute kommt die Enthüllung vom Präsidenten selbst, offiziell eingereicht bei der Ethikbehörde.