Es gibt Tage, an denen zählt nur eins. An diesen Tagen zählt nicht, wie verstörend jemand ansonsten ist und auch sein will. Donald Trump bleibt der Präsident, der zumindest daheim in Amerika die Demokratie Tag für Tag angreift. Er bleibt der Präsident, der nicht nur nichts gegen die Erderhitzung unternimmt, sondern sogar zu deren Beschleunigung beiträgt. Er bleibt der Präsident, auf den sich Europa in der Auseinandersetzung mit Wladimir Putin nicht verlassen kann und für den „Werte“ nur ein Begriff aus dem Geldwesen sind. Aber an diesem Montag ist er der amerikanische Präsident, der die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln befreit und nach Hause gebracht hat.
Kommentar von Detlef Esslinger
Lesezeit: 2 Min.
In Jerusalem und Tel Aviv wird er nun so umfassend gefeiert, wie es in Amerika und in Europa kaum vorstellbar ist: Donald Trump, der ewige Ankündiger, hat tatsächlich etwas für die Gegenwart getan.
Hunderttausende jubeln in Tel Aviv mit ungezügelter Begeisterung über Trumps Deal für die Befreiung der letzten Geiseln aus dem Gazastreifen. Für Netanjahu gibt es nur Pfiffe und Buhrufe.
