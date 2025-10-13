Es gibt Tage, an denen zählt nur eins. An diesen Tagen zählt nicht, wie verstörend jemand ansonsten ist und auch sein will. Donald Trump bleibt der Präsident, der zumindest daheim in Amerika die Demokratie Tag für Tag angreift. Er bleibt der Präsident, der nicht nur nichts gegen die Erderhitzung unternimmt, sondern sogar zu deren Beschleunigung beiträgt. Er bleibt der Präsident, auf den sich Europa in der Auseinandersetzung mit Wladimir Putin nicht verlassen kann und für den „Werte“ nur ein Begriff aus dem Geldwesen sind. Aber an diesem Montag ist er der amerikanische Präsident, der die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln befreit und nach Hause gebracht hat.