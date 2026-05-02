Vielleicht sollte man am Carolus-Magnus-Gymnasium in Marsberg im Sauerland eine Plakette anbringen. Immerhin ist die Schule jetzt ein Ort von historischer Bedeutung. „Hier“, so könnte auf dem Schild stehen, „hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am 27. April 2026 angeblich so schreckliche Dinge über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump gesagt, dass der daraufhin aus Wut die Nato erledigte.“ Oder so ähnlich.
MeinungUS-Truppenabzug aus DeutschlandMerz sollte jetzt lieber nicht auf Trump antworten - das gibt nur neuen Zoff
Kommentar von Hubert Wetzel
Lesezeit: 3 Min.
Donald Trump benutzt das Militär für persönliche Racheaktionen. Die Sicherheit der europäischen Verbündeten bedeutet ihm nichts. Doch die Nato braucht die USA. Zwingend und in doppelter Hinsicht.
Ramstein Air Base:„Ohne unsere Amerikaner würden wir wieder Kühe melken“
Seit dem Iran-Krieg ist auf dem Militärflugplatz Ramstein viel los. Nicht erst seit der angekündigten Truppenreduzierung fragt sich nebenan ein ganzer Ort: Wie lange geht das noch gut mit der deutsch-amerikanischen Freundschaft?
Lesen Sie mehr zum Thema