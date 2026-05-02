Vielleicht sollte man am Carolus-Magnus-Gymnasium in Marsberg im Sauerland eine Plakette anbringen. Immerhin ist die Schule jetzt ein Ort von historischer Bedeutung. „Hier“, so könnte auf dem Schild stehen, „hat der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz am 27. April 2026 angeblich so schreckliche Dinge über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump gesagt, dass der daraufhin aus Wut die Nato erledigte.“ Oder so ähnlich.