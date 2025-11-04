Donald Trump hat in den wenigen Monaten seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus mehr Befugnisse an sich gerissen als seine Vorgänger in Jahrzehnten zuvor zusammengenommen. Er setzt Zölle fest, dabei ist das ein Vorrecht des US-Kongresses (wird an diesem Mittwoch vor dem Supreme Court verhandelt). Er hat die Nationalgarde in Metropolen wie Los Angeles oder Chicago geschickt, weil dort angeblich kriegsähnliche Zustände herrschen (ist ebenfalls gerichtsanhängig).
MeinungUSA:Dieser Präsident schafft sein eigenes Recht – das hat noch keiner vor ihm gewagt
Kommentar von Reymer Klüver
Lesezeit: 2 Min.
Donald Trump erklärt den Drogenschmugglern in der Karibik und im Pazifik den Krieg. Ob er das dem Gesetz nach darf, interessiert ihn herzlich wenig.
USA:Der verlorene Drogenkrieg
Die Trump-Regierung lässt mutmaßliche Drogenkuriere auf Booten abschießen und will mit dem Manöver in der Karibik wohl Venezuelas Regime stürzen. Es ist auch die Fortsetzung des gescheiterten „War on Drugs“.
