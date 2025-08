Die USA definieren ihre Interessen nicht mehr. Stattdessen fußt ihre Außenpolitik auf der Intuition des Präsidenten, mal auf dieser, mal auf jener. Aber mit einem Nuklearkrieg darf man niemals spielen, nicht einmal verbal.

Allen wird es kalte Schauer über den Rücken gejagt haben, als sie hörten, dass der US-Präsident nach „Drohungen“ aus Russland zwei Atom-U-Boote in „angemessene“ Positionen beordert hat. Angemessen soll heißen: bereit zum nuklearen Schlagabtausch. Wie bitte? Die Welt rückt quasi über Nacht wieder näher an ein mögliches atomares Armageddon, wie einst in der schlimmsten Zeit des Kalten Krieges? Und darüber wird sie nonchalant informiert auf dem privaten Social-Media-Kanal des Präsidenten und in ein paar Reportern zugeworfenen Sätzen auf dem Rasen des Weißen Hauses? Und alles im Streit über einen Konflikt, den Donald Trump bekanntermaßen innerhalb von 24 Stunden lösen wollte, im Gespräch von Mann zu Mann mit dem russischen Autokraten Wladimir Putin (auch wenn niemand Trumps Protzrhetorik über den Ukrainekrieg je ernst genommen hat)?