Kommentar von Kia Vahland

Diese Documenta ist, was sie sein sollte: eine Zumutung. Das indonesische Kuratorenteam Ruangrupa bemüht sich gar nicht erst, westliche Erwartungen an Kunst zu erfüllen. Kaum etwas ist hier grandios gemeint, bis ins Letzte durchkomponiert, von bleibendem materiellem Wert. Wenn überhaupt eine europäische Kunstrichtung Pate stand, ist es die Arte Povera, die Kunst der ärmlichen Dinge: Sperrholz, Wellblechpappe, handschriftliche Notizen etwa sind zu sehen. Die eigentlichen Komponenten dieser Kunst aber sind Teamgeist, gute Laune, Gerechtigkeitssinn, Respekt vor der Natur und die Bereitschaft, ins Offene zu gehen, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Dabei wird auch westliche wokeness nicht bedient, das Ideal einer moralischen Makellosigkeit ausgerechnet in den Industriestaaten. Denn die Kulturkämpfe des globalen Nordens sind offenbar gar nicht von Belang für die Gruppen, die in diesen Werken auftreten: singende Bergbewohnerinnen Syriens, zusammenhaltende Minenarbeiter Kongos oder in alten Mythen heimische Roma.

Darin liegt eine unverhoffte Chance: Besucher profitieren am meisten, wenn sie in den Installationen, Gesprächs- oder Kochgruppen mit den 1500 angereisten Künstlern interagieren, anstatt über sie zu richten. In Kassel können sie die Schranken des eigenen Denkens und Fühlens durchbrechen.

Lösungsideen, gar Utopien benötigen Austausch - mentale Abkapselung schadet da nur

Das kann gerade in Deutschland wohltuend sein, dem Land, das sich besonders gerne mit sich selbst beschäftigt und noch in Talkshows Ukrainern erklärt, wie es ist, bombardiert zu werden (weil man das selbst im Zweiten Weltkrieg auch wurde, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen). Denn die ewige Nabelschau, der stete Blick auf die eigenen Befindlichkeiten und Annahmen, das ist ja nichts Angenehmes; in der mentalen Abkapselung von der Welt gedeihen Ängste vor all dem, was kommen könnte. Lösungsideen, gar Utopien dagegen benötigen Weitblick und Austausch.

Vielleicht ist der Glaube der Documenta-Künstler an die Kraft von Kollektiven nichts als Wunschdenken, vielleicht unterschätzen sie die Machtstrukturen, die auch Gruppendynamiken innewohnen. Auf gemeinsames, maßvolles Handeln zu setzen aber, ist sicher klüger, als die Weltprobleme mit radikalem Individualismus und erbarmungslosem Ressourcenverbrauch aussitzen zu wollen.

Natürlich können die Deutschen nicht absehen von ihren Prägungen, ihrer eigenen Geschichte und Gegenwart. Insbesondere, wenn bei der Schau doch noch Antisemitismus zutage treten sollte, wäre Einspruch dringend notwendig. Deswegen aber gleich der Kunstfreiheit zu misstrauen oder alles, was von außen kommt, von vorneherein unter Verdacht zu stellen: Das wäre undemokratisch und ignorant.

Die Documenta wurde nach dem Krieg mit dem Anspruch gegründet, Deutschland zu demokratisieren und es nach der NS-Zeit der internationalen Kunst und den Avantgarden zu öffnen. Dies geschah nicht ohne Widersprüche, einige Akteure waren früher selbst NS-Ideologen gewesen. Aber es geschah, von Ausgabe zu Ausgabe mehr. Das trug dazu bei, dass die Deutschen, inzwischen Globalisierungsgewinner, sich heute mehrheitlich auch kulturell als weltoffen verstehen. Diesem Anspruch müssen sie jetzt nur noch selbst gerecht werden.