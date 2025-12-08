Die Regierung Merz bekommt häufig zu hören, sie sei zu lahm, sie bringe keine echten Reformen auf den Weg, es ändere sich ja doch nichts im Vergleich zu den Jahren mit der Ampelkoalition. Zumindest auf einem Feld der Politik kann man diesen Vorwurf nicht erheben: Migration. Innenminister Alexander Dobrindt bewegt etwas in Deutschland und Europa – die Frage ist bloß, ob in die richtige Richtung.